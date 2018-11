Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in ein Büro

Einbruch in ein Büro

Hamm-Mitte - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 24. November, 13.00 Uhr und Sonntag, 25. November, 12.00 Uhr in ein Bürogebäude auf der Hafenstraße ein. Die Einbrecher gelangten über einen 2,50 Meter hohen Zaun auf das Gelände und öffneten eine Tür an der Rückfront. Sie entwendeten Bargeld, Gebrauchsartikel und elektronische Geräte aus den Büroräumen. Es entstand Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

