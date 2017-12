Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm - Am 24.12.2017, zwischen 09:00 Uhr und 21:45 Uhr, zerstörten unbekannte Täter auf der Straße Westhusen die Verglasung einer Terrassentür und gelangten so in das Haus. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räume und Behältnisse. Nach ersten Feststellungen wurden eine Geldbörse und eine Armbanduhr entwendet. Konkrete Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

