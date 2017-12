Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm - Am 28.12.2017, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 23:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Kerstheider Straße ein. Der oder die Täter hebelten eine Kellertür auf und gelangten so in das Hausinnere. Alle Räume, verteilt auf mehreren Etagen, wurden durchsucht. Schränke und andere Behältnisse standen offen, Gegenstände lagen auf dem Boden verteilt. Verwertbare Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Zeugenhinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

