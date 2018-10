Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in ein Einfamilienhaus

Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Berge - In der Zeit von Donnerstag, 11.10.2018, 15.00 Uhr bis Samstag, 13.10.2018, 13.00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus am Grünen Weg eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss Zugang zum Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

