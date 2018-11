Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Hamm-Heessen - Unbekannte Täter drangen am Samstag, 24. November, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Asternstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Dabei entwendeten die Einbrecher Bargeld. Es entstand Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/