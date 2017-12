Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in ein Schnellrestaurant

Einbruch in ein Schnellrestaurant

Hamm - Am 24.12.2017, gegen 20:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter auf der Werler Straße an einem Restaurantgebäude eine Fensterscheibe und gelangten so in das Objekt. Der oder die Täter betraten mehrere Räume, entwendeten nach ersten Feststellungen jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter 02381 916-0 an die Polizei Hamm. (hz)

