Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in eine Doppelhaushälfte am ...

Einbruch in eine Doppelhaushälfte am Altmarker Weg

Hamm - Mitte - In der Zeit zwischen Freitag, 23.11.2018, 8:50 Uhr und 20:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte am Altmarker Weg ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zum Haus. Es wurde Schmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 9160 entgegen. (fa)

