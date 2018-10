Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in eine Wohnung

Einbruch in eine Wohnung

Hamm-Mitte - Unbekannte Täter drangen am Samstag, 06.10.2018, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:50 Uhr in eine Wohnung am Theodor-Heuss-Platz ein. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke und stahlen Bargeld und Schmuck. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/