Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Mitte - Unbekannte brachen in der Zeit von Donnerstag, 23. August, 23 Uhr, bis Freitag, 24. August, 4 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Hugo-Küching-Straße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so durch ein angrenzendes Geschäft in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Geld aus einem Portemonnaie. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

