Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Heessen - Unbekannte brachen am Freitag, 19. Oktober, im Zeitraum 13 Uhr bis 22.50 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Münsterstraße ein. Durch Aufhebeln der Kellertür gelangten sie in das Gebäudeinnere. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten des Objektes. Die Eindringlinge erlangten Bargeld sowie andere Wertgegenstände. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(es)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/