Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm - Heessen - Am Montag, dem 12. November, wurde in der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 15:20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kötterberg eingebrochen. Der / die Täter gelangten über einen Fenster in das Gebäude. (fa)

