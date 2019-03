Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Werries - Unbekannte brachen am Samstag, zwischen 20.15 Uhr und 21.20 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Rohland ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

