Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Jugendzentrum

Einbruch in Jugendzentrum

Hamm-Westen - In die Büroräumlichkeiten eines Jugendzentrums an der Lange Straße drangen Unbekannte am Donnerstag, 27. September, gegen 1.20 Uhr, ein. Nach ersten Angaben wurde ein Computer entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (MW)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/