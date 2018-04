Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Kindertagesstätte

Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm-Westen - Unbekannte brachen am Sonntag, gegen 3.20 Uhr, in eine Kindertagesstätte an der Oberonstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten das Büro der Einrichtung nach Wertgegenständen und erbeuteten zwei Laptop und eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

