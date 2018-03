Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Kiosk

Einbruch in Kiosk

Hamm-Uentrop - In den Kiosk der Friedensschule an der Marker Allee drangen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 24. März, 19 Uhr, und Sonntag, 25. März, 14.20 Uhr, ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und stahlen anschließend Süßigkeiten sowie Getränke. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

