Polizeipräsidium Hamm / Einbruch in Kühlhaus

Einbruch in Kühlhaus

Hamm-Mitte - Unbekannte brachen am Samstag, 12. Mai, in der Zeit von 2 Uhr bis 17 Uhr in das Kühlhaus eines Vereinsheims an der Rietzgartenstraße ein. Sie hebelten ein Vorhängeschloss auf und entwendeten zwei Kisten Cola und sechs Flaschen Likör. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 Euro. In den vergangenen drei Wochen wurde bereits zweimal in das Kühlhaus des Vereinsheims eingebrochen. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

