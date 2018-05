Polizeipräsidium Hamm / Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus

Einbrüche in einem Mehrfamilienhaus

Hamm Bockum-Hövel - Unbekannte brachen am Dienstag, 15. Mai 2018, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr, in eine Wohnung auf der Ludwig-van-Beethoven-Straße ein. Mit Gewalt öffneten sie die Wohnungstür und durchsuchten im Inneren sämtliche Räume. Weiter versuchten die Tatverdächtigen erfolglos die Eingangstür einer Nachbarwohnung aufzuhebeln. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

