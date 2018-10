Polizeipräsidium Hamm / Eine Leichtverletzte bei Unfall auf ...

Eine Leichtverletzte bei Unfall auf Nordenwall

Hamm-Mitte - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Nordenwall am Freitag, 12. Oktober, wurde eine 39-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 17.20 Uhr wollte eine 36-jährige Polo-Fahrerin an der Einmündung Hans-Böckler-Platz/Nordenwall nach links in den Nordenwall abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 39-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. (ba)

