Polizeipräsidium Hamm / Eine Leichtverletzte bei Unfall auf ...

Eine Leichtverletzte bei Unfall auf Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel - Am Montag, 5. November, wurde eine 26-Jährige bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Römerstraße leicht verletzt. Gegen 13.50 Uhr wollte dort eine 35-jährige VW-Fahrerin aus einer Parkbox ausparken, als es zu einer Kollision mit einem 44-jährigen Seat-Fahrer kam, der über die Fahrbahn des Parkplatzes fuhr. Die 26-jährige Beifahrerin des Seats wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. (ba) Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/