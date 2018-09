Polizeipräsidium Hamm / Eine Verletzte nach Sofabrand im Wohnheim

Eine Verletzte nach Sofabrand im Wohnheim

Hamm-Heessen - Eine 28-jährige Frau wurde am Donnerstagmorgen, 13. September, beim Versuch, einen Brand in einem Wohnheim an der Palzstraße selbst zu löschen, leicht verletzt. Sie musste sich ambulant behandeln lassen. Das Feuer brach gegen 10 Uhr im Erdgeschoss des Gebäudes aus. Dort stand ein Sofa in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand ab. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. (cg)

