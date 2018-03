Polizeipräsidium Hamm / Eisplatte beschädigt Pkw

Eisplatte beschädigt Pkw

Hamm-Rhynern - Eine von einem Lkw herabfallende Eisplatte hat am Samstag, 17. März, auf dem Rhynerberg ein Auto beschädigt. Gegen 14.30 Uhr kam der grüne Laster einem Smart entgegen und verlor vom Dach eine Eisplatte. Diese fiel auf die Frontscheibe des Smart und beschädigte deren Rahmen. Die 52-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

