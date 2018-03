Polizeipräsidium Hamm / Etwa 2000 Euro Sachschaden nach ...

Etwa 2000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Hamm-Bockum-Hövel - Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von Donnerstag, 29. März, 18 Uhr, und Karsamstag, 31. März, 7.30 Uhr, auf der Resedastraße. Er hatte dort einen abgestellten Hyundai beschädigt und sich anschließend entfernt. An dem schwarzen i20 entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/