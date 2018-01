Polizeipräsidium Hamm / Exhibitionist auf Friedhof

Exhibitionist auf Friedhof

Hamm-Bockum-Hövel - Schreck für eine 69-jährige Hammerin bereits am Samstagnachmittag, 27. Januar, auf dem Friedhof an der Oberholsener Straße: Der Seniorin begegnete dort gegen 16.30 Uhr ein Unbekannter mit heruntergelassener Hose. Der wollte sein Opfer mit einem Handy fotografieren. Daraufhin zückte die 69-Jährige ihr Mobiltelefon und drohte, die Polizei zu alarmieren. Der Exhibitionist entfernte sich auf einem dunklen Herrenrad in unbekannte Richtung. Er ist etwa 45 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur sowie eine leicht gebräunte Hautfarbe und sprach Deutsch ohne Akzent. Seine Haare waren dunkel. Er trug eine Winterjacke, eine Jeans und eine dunkle Strickmütze. Am Fahrrad befanden sich schwarze Satteltaschen mit roter, reflektierender Umrandung. Hinweise auf den Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

