Polizeipräsidium Hamm / Exibitionist zeigt sich junger Frau - ...

Exibitionist zeigt sich junger Frau - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte - Vor der Angestellten einer Tankstelle auf der Alleestraße zeigte sich am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr ein unbekannter Mann in schamverletzender Weise. Der Unbekannte beleidigte die 22-jährige Angestellte mit obszönen Äußerungen und entblößte sich vor ihr. Anschließend entfernte sich der etwa 20-Jährige in unbekannte Richtung. Er war bekleidet mit einer beigen Winterjacke mit Kapuze, einer blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Er führte eine Tüte unbekannten Inhalts mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hamm, Tel.: 02381 - 916 - 0. (es)

