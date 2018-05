Polizeipräsidium Hamm / Fahrer eines Kleinkraftrades schwer ...

Fahrer eines Kleinkraftrades schwer verletzt

Hamm Bockum-Hövel - Schwer verletzt wurde der 55-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades (KKR) bei einem Sturz am Montag, dem 28.05.2018, auf dem Bockumer Weg. Der Mann musste gegen 16.50 Uhr stark bremsen um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei kam der er zu Fall und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem KKR entstand ein Schaden von geschätzt 400 Euro. (fa)

