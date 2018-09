Polizeipräsidium Hamm / Fahrerin eines Opel Zafiras nach ...

Fahrerin eines Opel Zafiras nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte - Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Veranstaltungshalle am Hellweg sucht die Polizei die Fahrerin eines hellen Opel Zafiras. Am Freitag, 7. September, gegen 23.30 Uhr, hatte die Unbekannte dort einen abgestellten Renault Clio angefahren. Der Unfall wurde von aufmerksamen Zeugen beobachtet. Am Steuer des flüchtigen Opels saß eine südländisch aussehende, etwa 25 Jahre alte Frau mit langen, schwarzen Haaren. Der entstandene Sachschaden an den Clio beträgt etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

