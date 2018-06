Polizeipräsidium Hamm / Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Hamm-Heessen - Ein 18-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch, 6. Juni, bei einem Unfall auf der Max-Heinhold-Straße verletzt. Gegen 10 Uhr kollidierte der Radfahrer mit dem Audi einer 21-Jährigen, die gerade von der Max-Heinhold-Straße nach rechts in die Münsterstraße abbiegen wollte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Sachschaden entstand nicht. Angezeigt wurde der Unfall erst am Donnerstag. (ba)

