Polizeipräsidium Hamm / Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht ...

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen - Ein 19-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße leicht verletzt. Er stieß mit seinem Fahrrad gegen die sich öffnende Tür eines VW Passat. Der 38-jährige Fahrer beabsichtigte aus dem geparkten Fahrzeug auszusteigen und übersah den herannahenden Radfahrer. Der 19-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. (ag)

