Polizeipräsidium Hamm / Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Fahrradfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 5. April, auf der Erich-Kästner-Straße sucht die Polizei nach einem Fahrradfahrer. Dieser hat dort gegen 7.30 Uhr einen geparkten Fiat beschädigt. Ein Zeuge sprach den Radfahrer noch auf den Unfall an, doch dieser setzte seine Fahrt fort. Der Radfahrer ist etwa 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurze, dunkelbraune Haare und trug einen Dreitagebart. Der Mann trug dunkle Kleidung und sah insgesamt gepflegt aus. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

