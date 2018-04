Polizeipräsidium Hamm / Fehler beim Abbiegen - zwei verletzte ...

Fehler beim Abbiegen - zwei verletzte Personen

Hamm - Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße am 23.04.2018 wurden zwei Personen verletzt. Gegen 19:00 Uhr war eine 24-jährige Frau aus Hamm mit ihrem Seat Ibiza in Richtung Norden unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Ludwig-van-Beethoven-Straße übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß mit diesem Pkw, ebenfalls ein Seat Ibiza, wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Die 24-Jährige verblieb zur stationären Behandlung im Krankenhaus; der 25-jährige Mann aus Drensteinfurt wurde ambulant versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. (hz)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/