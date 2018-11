Polizeipräsidium Hamm / Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Feuer in einem Mehrfamilienhaus

Hamm-Rhynern - Am Samstag, gegen 12.20 Uhr, kam es aus bislang nicht geklärter Ursache zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Allener Straße. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Alarm des Rauchmelders vernommen und die Feuerwehr informiert. In der betreffenden Wohnung konnte das Feuer im Wohnzimmer lokalisiert und gelöscht werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ag)

