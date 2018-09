Polizeipräsidium Hamm / Frau im Rothebach überfallen

Frau im Rothebach überfallen

Hamm-Mitte - Am Mittwoch, 12. September 2018 gegen 15.35 Uhr wurde eine 68-jährige Dame aus Hamm im Rothebach von einem männlichen Täter überfallen und der mitgeführten Handtasche beraubt. Die 68-jährige war in Begleitung ihrer 69-jährigen Bekannten im Rothebach spazieren. Als sie sich etwa in Höhe der Erich-Kästner-Straße befanden, wurde die 68-jährige von hinten angesprungen. Sie fiel zu Boden und der Täter entriss ihr mit aller Gewalt die Handtasche. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Ein Zeuge der Tat beschreibt den Täter wie folgt: 185 bis 190 cm groß, schlank, 18 - 22 Jahre alt, südländisches Aussehen, bekleidet mit einer dunklen Sportjacke, einer dunklen Jeans oder Jogginghose, dunkle Cappy. Die 68-jährige wurde durch den Sturz verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

