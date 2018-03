Polizeipräsidium Hamm / Gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr

Hamm-Stadtgebiet - Gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr richteten sich Kontrollen der Hammer Polizei am Mittwoch, 28. März, an mehreren Stellen im Stadtgebiet. In der Zeit von 11 Uhr und 19 Uhr hielten die Beamten etwa 200 Fahrzeuge an. Insgesamt 18 Autofahrer mussten einen Drogen- oder Alkoholtest durchführen. Sie verliefen negativ. Wegen anderer Ordnungswidrigkeiten wie Fahren ohne Sicherheitsgurt oder Telefonieren am Steuer gab es neun Anzeigen und 36 Verwarngelder. Zudem legten die Beamten drei Strafanzeigen wegen unterschiedlicher Delikte vor. (cg)

