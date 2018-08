Polizeipräsidium Hamm / Geld aus Kasse gestohlen - Trickdiebe ...

Geld aus Kasse gestohlen - Trickdiebe gesucht

Hamm-Mitte - Die Polizei sucht nach zwei Trickdieben, die am Donnerstag, 23. August, Geld aus der Kasse eines Geschäfts an der Weststraße gestohlen haben. Gegen 17.15 Uhr betrat ein Mann das Geschäft und lockte die 53-jährige Verkäuferin in den hinteren Teil des Geschäftes. Während eines vorgetäuschten Verkaufsgesprächs entnahm ein Komplize unentdeckt Geld aus der Ladenkasse. Der Mann ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er hat längere, braune, leicht graue Haare mit Seitenscheitel und ein indisches Erscheinungsbild. Er trug ein weißes Oberteil und blaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

