Polizeipräsidium Hamm / Graues Auto nach Unfallflucht gesucht

Graues Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte - Nach einer Unfallflucht am Samstag, 6. Oktober, auf dem Willy-Brandt-Platz sucht die Polizei den Fahrer eines grauen Autos. Der fuhr gegen 15 Uhr beim Ausparken einen schwarzen Opel an. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher unerkannt. An dem Corsa entstand ein geschätzter Schaden von 100 Euro. Der flüchtige Fahrer und sein Pkw können nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

