Polizeipräsidium Hamm / Haftbefehle vollstreckt

Haftbefehle vollstreckt

Hamm-Bockum-Hövel - Die Polizei hat am Mittwoch, 14. November, gegen 19 Uhr in einer Wohnung an der Winkhausstraße einen 22-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lagen zwei Haftbefehle vor, unter anderem wegen Diebstahls. Er muss nun für ein Jahr und acht Monate in die Justizvollzugsanstalt. (ba)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/