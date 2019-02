Polizeipräsidium Hamm / Handtasche aus Büro in Altenheim gestohlen

Handtasche aus Büro in Altenheim gestohlen

Hamm-Mitte - Ein Unbekannter hat am Dienstag, 19. Februar, in der Zeit von 6.20 Uhr bis 11 Uhr, eine Handtasche aus einem Büroraum in einem Altenheim am Schillerplatz gestohlen. Gegen 11 Uhr wollte eine Mitarbeiterin ihr Handy nutzen, als sie feststellte, dass ihre Handtasche nicht mehr in dem Büro lag. Daraufhin hat sie nach der Tasche gesucht und sie schließlich vor dem Altenheim in einem Gebüsch gefunden. Das Handy, das sich zuvor in der Tasche befand, fehlte. Als Täter kommt ein unbekannter Mann in Betracht, den eine Zeugin gegen 6.45 Uhr beim Verlassen des Altersheims gesehen hat. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Er trug einen grauen oder grünen Anorak und sprach Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

