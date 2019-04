Polizeipräsidium Hamm / Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Hamm-Bockum-Hövel - Bei einem Wohnungsbrand am Frienbusch entstand am Samstag, 30. März, ein geschätzter Sachschaden von 10000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer brach gegen 12.05 Uhr im Badezimmer einer Obergeschosswohnung aus. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner brandursächlich. (cg)

