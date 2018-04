Polizeipräsidium Hamm / Kellerbrand - Polizei ermittelt wegen ...

Kellerbrand - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Hamm-Bockum-Hövel - Nach einem Kellerbrand am Donnerstagabend, 5. April, in einem Mehrfamilienhaus an der Oranienburger Straße ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer brach gegen 22.20 Uhr in einem Kellergang aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

