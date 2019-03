Polizeipräsidium Hamm / Körperverletzung auf dem Viktoriaplatz

Körperverletzung auf dem Viktoriaplatz

Hamm-Mitte - Leicht verletzt wurde ein 42-Jähriger am Sonntag, 24. März, auf dem Viktoriaplatz. Gegen 17.30 Uhr geriet der 42-Jährige mit drei Männern in Strei und wurde von ihnen geschlagen. Anschließend flüchteten sie in Richtung Wilhelmstraße. Die Flüchtigen sind zirka 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß und haben dunkle, kurze Haare. Einer der Tatverdächtigen hat eine korpulente Statur und trug eine rote Jacke. Der Zweite hat eine schlanke Statur und trug einen weißen Pullover. Der dritte Tatverdächtige hat eine kräftige, sportliche Figur. Alle Männer sprachen türkisch. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

