Polizeipräsidium Hamm / Ladendieb festgenommen

Ladendieb festgenommen

Hamm-Süden - Ein 36-jähriger Mann wurde am Samstag, 13.10.2018, gegen 15.20 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz erwischt und vorläufig festgenommen. Der 36-jährige Dieb wurde von einer Kundin beobachtet, wie er mehrere Päckchen Zigaretten in einen mitgebrachten Rucksack packte und nicht bezahlte. Beim Verlassen des Geschäftes wurde der Dieb von einem Mitarbeiter angesprochen und von der alarmierten Polizei festgenommen. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. (ab)

