Polizeipräsidium Hamm / Ladendieb flüchtet mit Frühlingsboten ...

Ladendieb flüchtet mit Frühlingsboten in seinem Pkw

Hamm Bockum-Hövel - Nach dem Diebstahl zweier Zierpflanzen aus einem Discounter am Donnertag, 28. März, Am Dahlhof in Bockum-Hövel flüchtete ein 77-jähriger Hammenser in seinem Pkw. Gegen 20 Uhr wurde der rüstige Ladendieb dabei beobachtet, wie er zwei Margeritenstämmchen in sein Fahrzeug lud. Bezahlt hatte er diese zuvor jedoch nicht. Ein hinzugerufener Mitarbeiter des Discounters stellte den Mann an seinem Fahrzeug. Er forderte ihn auf, sich auszuweisen. Davon unbeeindruckt stieg der Senior in sein Auto, startete den Motor und flüchtete ohne Licht und mit noch geöffneter Kofferraumklappe. Während der filmreifen Flucht versuchte der Mitarbeiter den Zündschlüssel abzuziehen. Dabei verletzte er sich leicht. Sein Handy ging dabei ebenfalls zu Bruch. Der Flüchtige konnte schnell ermittelt und von der Polizei in Wohnortnähe angetroffen werden. Neben der Sicherstellung des Führerscheins erwartet den Mann nun auch noch ein Strafverfahren. (ds)

