Polizeipräsidium Hamm / Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Ladendieb wurde mit Haftbefehl gesucht

Hamm-Mitte - Die Polizei nahm am Samstag, 6. Oktober, gegen 14.40 Uhr, einen 25-Jährigen in einem Geschäft an der Bahnhofstraße fest. Der Mann aus Bad Lippspringe wurde dort nach einem Ladendiebstahl überprüft. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg. Der Gesuchte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (cg)

