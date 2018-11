Polizeipräsidium Hamm / Ladendiebin wurde mit zwei Haftbefehlen ...

Ladendiebin wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht

Hamm-Mitte - Die Polizei nahm am Dienstag, 13. November, gegen 16.45 Uhr, eine 28-Jährige in einem Kaufhaus an der Bahnhofstraße fest. Der Frau ist ohne festen Wohnsitz und wurde dort nach einem Ladendiebstahl überprüft. Gegen sie lagen zwei Haftbefehle, unter anderem wegen Diebstahl, vor. Die Gesuchte wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. (cg)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/