Polizeipräsidium Hamm / Laptops aus Büroräumen gestohlen

Laptops aus Büroräumen gestohlen

Hamm - Mitte - Bei einem Einbruch in Büroräume an der Grünstraße wurden in der Zeit von Freitag, 19.01.2018, 20 Uhr, bis Samstag, 20.01.2018, 8 Uhr, eine Vielzahl originalverpackter Laptops entwendet. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang ins Haus. Bereits eine Nacht zuvor, von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 5:30 Uhr, wurde in gleicher Weise versucht in die Büroräume einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Feststellungen im Bereich gemacht haben. Die Hinweise werden unter 02381 9160 entgegengenommen. (fa)

