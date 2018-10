Polizeipräsidium Hamm / Mazda-Fahrer hat Unfallflucht vorgetäuscht

Mazda-Fahrer hat Unfallflucht vorgetäuscht

Hamm-Uentrop - Die gestern angezeigte Unfallflucht auf dem Parkplatz hinter der Sporthalle der Realschule Mark an der Marker Dorfstraße (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 7.10.2018, 18.51 Uhr: "Zeugen für Unfallflucht gesucht") hat es so nie gegeben. Das kam jetzt bei den polizeilichen Ermittlungen heraus. Der 27-jährige Mazda-Fahrer hat den Schaden an seinem Auto selber verursacht und dann die Unfallflucht eines Anderen vorgetäuscht. Er muss jetzt mit einem Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat rechnen. (cg)

