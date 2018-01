Polizeipräsidium Hamm / Mehrere Keller aufgebrochen

Mehrere Keller aufgebrochen

Hamm-Norden - Am Dienstag, 30. Januar, in der Zeit von 15 Uhr und 19.30 Uhr, brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus an der Schottschleife mindestens acht Keller auf. Dabei entstand geringer Sachschaden. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Die Polizei rät, die Haustür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen zu halten. Keller- und Hintereingangstüren sind insbesondere abends abzuschließen. Vor dem Drücken des Türöffners sollte man prüfen, wer ins Haus will. Das kann zum Beispiel durch einen Blick aus dem Fenster geschehen. Man sollte nur Personen einlassen, die zu einem wollen oder die bekanntermaßen ins Haus gehören. Trifft man Fremde im Haus an, sollte man sie ansprechen und im Zweifelsfall den Notruf 110 wählen. (cg)

