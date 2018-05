Polizeipräsidium Hamm / Mofa gegen Pkw - eine Person verletzt

Mofa gegen Pkw - eine Person verletzt

Hamm - Leichte Verletzungen und einen Aufenthalt im Krankenhaus nach einem Unfall auf der Behringstraße am 01.05.2018 ist die Bilanz für einen 38-jährigen Mann aus Hamm. Er war gegen 14:00 Uhr mit seinem Mofa Keeway auf der Behringstraße in Richtung Weetfelder Straße unterwegs. In Höhe der Wernher-von-Braun-Straße überholte er einen vor ihm fahrenden Opel. Der 53-jährige Fahrer des Opel, wohnhaft in Recklinghausen, bog in diesem Moment nach links ab, so dass es zum Zusammenstoß kam. Das Zweirad war anschließend nicht mehr fahrbereit; der Sachschaden beträgt etwa 4500 Euro. (hz)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/