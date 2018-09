Polizeipräsidium Hamm / Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht ...

Motorradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte - Ein 24-Jähriger wurde am Montag, gegen 22.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht verletzt. Er fuhr mit einem Motorrad des Herstellers Triumph Richtung Westen und kam etwa 100 Meter vor dem Kreisverkehr zur Dortmunder Straße von der Fahrbahn ab. Der Mann stürzte und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (ag)

