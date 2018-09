Polizeipräsidium Hamm / Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum - Bei einem Unfall auf der Kreuzung Dortmunder Straße/Am Tibaum/Sandbochumer Straße am Mittwoch, 19. September, wurde ein 76-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 10.25 Uhr fuhr der Kradfahrer auf der Straße Am Tiebaum stadteinwärts, als er auf der Kreuzung mit dem Lkw eines 49-Jährigen kollidierte, der auf der Dortmunder Straße in Richtung Stadtmitte fuhr. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13000 Euro. (ba)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/